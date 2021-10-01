Первая леди посетила мастер-класс от участников «Адской кухни»

В рамках «NEOсвітнього Арсенала», который проходит сейчас в Киеве, участники реалити «Адская кухня» на Новом канале, Равшан Хамидов и Катя Лавриненко провели для школьников кулинарный мастер-класс и показали, как легко приготовить полезный и вкусный перекус в школу самостоятельно.

Повара продемонстрировали, как из продуктов, которые можно найти в любых украинских супермаркетах, приготовить перекус в итальянском стиле:

— Мы готовили классические итальянские сэндвичи из украинских продуктов и показывали деткам, как можно легко удивить родителей, ведь в школу еду они соберут себе сами! – рассказывал Равшан. — Мы с Катей поделились опытом с ребятами и рассказали наши истории: как она стала су-шефом в 19 лет, а я в 20 лет стал шеф-поваром. Рассказали и о том, что на кухне нет разделения на мужчин и женщин, есть только профессионалы. Важно лишь твоё умение творить!

Катя Лавриненко призналась, что ей было приятно познакомиться с маленькими поклонниками «Адской кухни»;

— Мне приятно удивило, что среди участников мастер-класса были дети, которые уже сами умеют круто нарезать продукты, убирают за собой поверхности, интересуются кухней не только как возможностью приготовить себе вкусняшку, а и с профессиональной точки зрения. И было очень приятно встретить вживую своих первых фанатов, интересно, что это были ребята 8-10 лет! Они самые искрение болельщики, видеть их улыбки – чистый кайф, и я рада была с детками поделиться своим опытом.

На мастер-класс к участникам «Адской кухни» заглянула и Первая леди Украины – Елена Зеленская.

Своими впечатлениями от посещения «NEOсвітнього Арсенала» она поделилась на своей страничке в Instagram: «Рада бачити, що в Україні з’являється дедалі більше ініціатив і подій, покликаних розповідати та популяризувати різноманіття».

View this post on Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Помимо участников «Адской кухни» перед маленькими гостями «NEOсвітнього Арсенала» выступили ведущие реалити «Эксы» на Новом канале Александр Педан и Наталья Ежова. Педан вместе с чемпионкой мира по паракарете, координатором направления «Инклюзия» StarLightMedia Ульяной Пчелкиной на собственном примере объяснили детям, что спорт важен и доступен всем. И самое важное тут — не школьные нормативы, а желание развиваться и быть активным. Его соведущая по проекту, психолог Наталья Ежова провела в игровой форме лекцию на тему буллинга, важности разнообразия людей и инклюзии. «Все мы разные, но все мы равные» — главная мысль лекции-диалога эксперта.

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