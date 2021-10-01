Чизбургер: рецепт приготовления от Адского Шефа

Чизбургер от Адского Шефа
Алекс Якутов поделился рецептом полезного перекуса
Теперь сочный чизбургер вы будете готовить не хуже, чем в самых модных ресторанах. Блюдо приготовленное дома станет полезным перекусом для школьников. Только упакуйте чизбургер в бокс, чтобы сок не растекся по рюкзаку. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов.
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Ингредиенты:
- Круглая булочка – 1 шт.
- Масла – 10 г
- Куриные бедрышки – 120 г
- Укропа – 50 г
- Кетчуп «Хайнс» – 50 г
- Листья салата «Айсберг» – 2 шт.
- Помидор – ½
- Сыр чеддер – 1 кусок
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Ингредиенты для майонеза:
- Чеснока – 5 г
- Желток – 1 шт.
- Горчицы – 1 ч. л.
- Соль, перец по вкусу
- Растительного масла – 400г
- Укропа – 200 г
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Приготовление:
- Измельчите укроп.
- Смешайте: желток, горчицу, масло, соль, перец и укроп. И у вас получится майонез.
- Разрежьте булку пополам. Смажьте серединки маслом и поджарьте на сковороде до корочки.
- Пропустите через мясорубку куриные бедрышки. Добавьте соль, перец, укроп по вкусу. Сформируйте котлетку и обжарьте на сковороде.
- Смажьте одну часть булки майонезом, а вторую кетчупом. На майонез положите котлету. На нее – кусок сыра, чтобы расплавился.
- Дальше – листья салата «Айсберг» и кружок помидора. Накройте второй половиной булочки.
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