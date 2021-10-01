Чизбургер: рецепт приготовления от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился рецептом полезного перекуса

Теперь сочный чизбургер вы будете готовить не хуже, чем в самых модных ресторанах. Блюдо приготовленное дома станет полезным перекусом для школьников. Только упакуйте чизбургер в бокс, чтобы сок не растекся по рюкзаку. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов.

Как спасти испорченное блюдо: лайфхаки от Адского Шефа

Ингредиенты:

Круглая булочка – 1 шт.

Масла – 10 г

Куриные бедрышки – 120 г

Укропа – 50 г

Кетчуп «Хайнс» – 50 г

Листья салата «Айсберг» – 2 шт.

Помидор – ½

Сыр чеддер – 1 кусок

Простой рецепт пиццы Маргарита от Адского Шефа

Овсянка с миндальным молоком и пармезаном: нестандартный завтрак от «Адской кухни»

Ингредиенты для майонеза:

Чеснока – 5 г

Желток – 1 шт.

Горчицы – 1 ч. л.

Соль, перец по вкусу

Растительного масла – 400г

Укропа – 200 г

Сэндвич крок-сеньор от Адского Шефа

Как сделать идеальное тесто для пиццы дома: советы «Адской кухни»

Приготовление:

Измельчите укроп. Смешайте: желток, горчицу, масло, соль, перец и укроп. И у вас получится майонез. Разрежьте булку пополам. Смажьте серединки маслом и поджарьте на сковороде до корочки. Пропустите через мясорубку куриные бедрышки. Добавьте соль, перец, укроп по вкусу. Сформируйте котлетку и обжарьте на сковороде. Смажьте одну часть булки майонезом, а вторую кетчупом. На майонез положите котлету. На нее – кусок сыра, чтобы расплавился. Дальше – листья салата «Айсберг» и кружок помидора. Накройте второй половиной булочки.

Смотрите реалити «Адская кухня» по понедельникам в 19:00 на Новом канале