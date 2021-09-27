Кто покинул Адскую кухню 2021 в 4 выпуске — Инна Яцейко

На проекте Нового канала «Адская кухня» продолжается борьба между мужчинами и женщинами. С каждым выпуском поваров становится все меньше. Кто ушел с проекта на этой неделе?

На четвертой неделе реалити повара показывали свои таланты в кондитерском искусстве. Лучшей оказалась красная команда. Она выиграла мастер-класс от Шефа. Синюю ждало наказание – они готовили ужин, гладили и убирали за соперниками. Во втором испытании парни и девушки «расследовали убийство» – пробовали соусы с тел «жертв соусного маньяка» и готовили точно такое же кулинарное «оружие». Кто-то угадал соус, а кто-то нет.

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Победа и мастер-класс от Шефа досталась синим. Красные получили наказание – уборку обеих кухонь и усложнение на ужине от соперников – связывание по парам и заклеенный рот на 10 минут. Даже повару на раздаче красной кухни Анне Шеремет пришлось объяснять задачи без слов. А вот на синей во время ужина блюда выдавались одно за другим.

За раздачу отвечал Сергей Симонович. Команда работала слаженно. Не везло красным и после того, как их развязали. Первый салат Адский Шеф поставил «на стоп» из-за неправильной фасоли. Пиццу ждал такой же финал – она была несоленая. Также красным вернули холодные ребра. Но когда они второй раз оказались на кухне, Шеф пришел в ярость.

– Как такое вообще можно готовить? – гневался Алекс. – В своем ресторане я костями торговать не собираюсь! Такие ребра даже собаки жрать не будут! Это не уровень ресторана! Красная команда завалила ужин.

Красную кухню закрыли, их заказы выдавали синие. Поэтому в номинации на выгон очутились Елена Охотник и Инна Яцейко.

– Лена разочаровала. Она опозорила и меня, и ресторан, – говорит Шеф. – Приходилось оправдываться перед гостями и извиняться за блюда. Но домой отправил Инну Яцейко. Не вижу больше шансов бороться за нее на этом проекте.

Кто покинет проект в следующем выпуске «Адской кухни» – смотрите 4 октября в 19:00 на Новом канале.