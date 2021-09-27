Минус один холостяк: Участник реалити «Адская кухня» женился

Один из самых опытных поваров «Адской кухни» на Новом канале, Юрий Диденко поделился радостной новостью: в выходные он официально распрощался со статусом холостяка

Свою личную жизнь Юрий трепетно оберегает: в его соцсетях не найдешь романтических фото с девушкой, на снимках — исключительно рабочие моменты. Поэтому многие подписчики в эти выходные были очень удивлены, увидев в сторис шеф-повара трогательные видео со свадьбы.

— Мы с Яной, моей женой, встречались 2 года, а знакомы — с 2005, просто дружили очень долго! Яна была старостой в университете у ребят, с которыми я играл в КВН. Когда она закончила учебу, мы еще какое-то время общались, как друзья, а потом решили перейти на новый уровень и начали встречаться. Наши отношения завязались в Полтаве, когда я приехал к своему другу, шефу одного из полтавских ресторанов, проводить совместный гастроужин. Предложение я сделал Яне задолго до «Адской кухни», а свадьбу перенесли с мая на сентябрь из-за съемок проекта.

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Свадьба получилась очень пышная! Юра признался, что оби вдвоем с супругой мечтали именно о таком масштабном торжестве, которое надолго останется в памяти. Что ж, счастья молодым!

И продолжаем следить за успехами Юры Диденко на «Адской кухне» по понедельникам в 19:00 на Новом канале.