Кто покинул Адскую кухню 2021 в 3 выпуске — Алексанлдр Горбаш

В третьем выпуске участник покинул реалити, а в командах произошла ротация

Реалити «Адская кухня» на Новом канале – в самом разгаре. Шеф выдвигает поварам все больше требований, а у них все меньше права на ошибку. На третьей неделе участники показывали, насколько хорошо знают украинскую кухню, а также разрабатывали меню для семейного ресторана. Вместе с Шефом Алексом Якутовым их блюда дегустировали и оценивали основатель Ассоциации шеф-поваров юга Украины Виктор Титов и телеведущий Тимур Мирошниченко с дочерью Мией. Для одних участников испытания стали триумфальными, а для Александра Горбаша – настоящим провалом. Его грибную юшку Алекс Якутов вместе с тарелкой отправил в мусорное ведро, а команда посчитала Сашу слабым звеном.

Участница «Адской кухни» поделилась откровенными фото. Очень горячо!

Кто стал участником Адской кухни на Новом канале. Часть I

– Я дал ему возможность реабилитироваться после провалов и поставил на раздачу в мужской команде телересторана. В красной команде на раздаче была Мария Гуд, – рассказывает Алекс Якутов. – Кроме сервиса в ресторане на этот ужин мы добавили доставку. Ее я ввел для того, чтобы проверить, как мужская и женская команды спланируют действия.

Если профессионал Мария Гуд с раздачей справлялась «на ура», Александру Горбашу с трудом удавалось закрывать посыпавшиеся заказы. Некоторым гостям пришлось ждать блюда больше часа. Это очень разозлило Шефа, он выгнал Горбаша с кухни.

– Для меня это было шоком. Я даже не успел ничего понять, – говорит парень. – Зашел в комнату, собрал сумку с вещами. Подумал немного, вернулся на кухню и попросил Шефа дать мне второй шанс.

Алекс Якутов предоставил Саше возможность закрыть заказы. Но все же после ужина указал ему на дверь. Церемония выгона на этом не закончилась. Алекс Якутов попросил участников выдвинуть кандидатуры поваров, которым не место в командах.

– Станислава Попоню слил коллектив. Он не выжил среди мужчин, посмотрим, как ему будет в женской команде, – сказал Шеф. – Несмотря на то, что красная команда победила, был человек, который меня разочаровал. Это Карина Миргород. Ей не место в женской команде, поэтому я отправил ее к синим.

Смогут ли они выжить в новых условиях – смотрите в следующий понедельник, 27 сентября, в 19:00 на Новом канале.