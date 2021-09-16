Как сделать идеальное тесто для пиццы дома: советы «Адской кухни»
Какую муку лучше использовать, и как правильно замесить?
По понедельникам в 19:00 Новый канал показывает огненное кулинарное реалити «Адская кухня». Едва его включаешь, сразу начинают течь слюнки. Чтобы скрасить просмотр программы, приготовьте пиццу. А как ее сделать идеальной, рассказал Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов.
Смотри: Кто стал участником Адской кухни на Новом канале. Часть I
Основа основ
Кто единожды пробовал итальянскую пиццу, понимает: то, что хозяйки готовят дома, не имеет ничего общего с классикой. Вкус пиццы зависит и от начинки, и от коржа. Важно не только правильно замесить тесто, но и выбрать для него хорошую муку.
– Для пиццы лучше брать специальную муку «00» (два нуля – прим. ред.), ее вы найдете в крупных гипермаркетах, – рассказывает Адский Шеф. – Но можно использовать и высшего сорта, которая есть в любом магазине. А вот первый и второй для пиццы и десертов лучше не брать, в такой муке много зерновых отходов, но она отлично подходит для хлеба.
Правильный замес
В идеальное тесто для пиццы не добавляют ни молоко, ни яйца.
– Туда идет всего четыре ингредиенты – соль, мука, вода и дрожжи, – делится секретами Шеф. – Первыми соедините муку и соль. В холодной воде размешайте дрожжи. Постепенно добавляйте муку и замешивайте. На 1 кг муки идет 700 мл воды, столовая ложка соли и 5 г живых дрожжей. Тесто замешивайте минут 20. Оно должно быть не упругим, а воздушным и эластичным.
Потом его накрывают пленкой и ставят в холодильник.
– Если вам нужна пицца к вечеру, замешивайте тесто утром, – советует Алекс Якутов. – Чем дольше оно ферментируется, тем вкуснее выходит конечный продукт. Тесто в холодильнике может стоять до трех дней.
Смогут ли участники «Адской кухни» справиться с пиццей – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.
Фото: Unsplash
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