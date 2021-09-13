Что будет в 2 выпуске Адская кухня 2021 от 13.09.2021

Мужская и женская команды прочувствовали на себе все «прелести» каменного века

Грандиозное кулинарное реалити «Адская кухня» (Новый канал) продолжает удивлять. Во втором эпизоде грозный Шеф Алекс Якутов решил проверить своих поваров на прочность. А заодно узнать, кто лучше разбирается в мясе и умеет готовить на природе – мужчины или женщины?

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– Чтобы доверить участникам «Адской кухни» готовить блюда высокой кухни, нужно было убедиться, что они обладают элементарными знаниями начинающих поваров, – рассказывает Алекс Якутов. – Я уже насмотрелся на так называемых шеф-поваров, которые не умеют правильно разделать обыкновенную курицу. Поэтому мне было неважно, с какими регалиями парни и девушки пришли на проект, я захотел провести собственную поварскую переаттестацию и посмотреть, кто на что способен в трудной ситуации.

Алекс Якутов устроил поварам испытание в пещерных условиях.

– Сказал открыть ящики, где было все необходимое для нас, – рассказывает Яна Беденко. – Мы смотрим, а там лежат камушки в виде топориков и ракушки в виде ножиков. С такими инструментами никто никогда не работал.

Почти голыми руками, при помощи камней и ракушек участникам пришлось разделывать мясо и готовить без специальной посуды и профессионального оборудования. Смогут ли они обойтись без травм и приключений – смотрите сегодня в 19:00 в реалити «Адская кухня» на Новом канале.

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