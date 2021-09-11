Простой рецепт киша с лососем и брокколи от участницы «Адской кухни»

Участница реалити Нового канала Карина Миргород поделилась в Instagram способом приготовления вкусного пирога

6 сентября Новый канал показал первый эпизод «Адской кухни».

Одной из участниц красной команды стала Карина Миргород – повар-любитель из Запорожья. Девушка любит готовить, но до последнего не верила, что попадет в реалити. Каким будет ее путь среди профессионалов – смотрите по понедельникам в 19:00. А пока можете приготовить сытный пирог по рецепту Карины.

Ингредиенты для теста:

Мука – 250-270 г

Сливочное масло – 120 г

Сахар – 20 г

Соль – 5 г

Очень холодная вода – 100 мл

Желток куриный – 2 шт.

Ингредиенты для начинки:

Лосось – 400 г

Брокколи – 400 г

Сметана 25% – 200 г

Сыр моцарелла – 100 г

Сыр российский – 100 г

Сыр пармезан – 50 г (можно заменить и другим сыром)

Яйца куриные – 3 шт.

Соль, специи – по вкусу

Участница «Адской кухни» поделилась откровенными фото. Очень горячо!

Приготовление:

Холодное масло измельчите вместе с мукой и солью в блендере до образования крошки. Добавьте желтки и ледяную воду, чтобы крошки собрались в шар. Тесто накройте пленкой и уберите в холодильник. Пока оно будет охлаждаться, подготовьте начинку. Филе рыбы нарежьте кусочками, а брокколи разделите на небольшие соцветия и бланшируйте в кипящей воде 5 минут. Если брокколи замороженные, то просто достаньте их из морозилки. Раскатайте тесто довольно тонко и выложите в подходящую форму для выпечки. Очень удобно раскатывать между двумя листами пергамента, тогда тесто не будет рваться, и его легко будет перенести в форму. Тесто наколите в нескольких местах вилкой, накройте пергаментом и насыпьте груз (например, сухую фасоль, горох, специальные шарики). Потом форму с тестом поставьте в духовку на 5 минут. Для заливки смешайте яйца со сметаной, солью и специями, слегка взбейте вилкой до однородности и натрите туда сыр. На подпеченное тесто выложите куски рыбного филе. Сверху разложите брокколи и залейте яичной смесью. Можно делать это прямо в духовке, чтобы не расплескать заливку по дороге. Делайте все аккуратно, чтобы она не переливалась через бортики теста. Потом отправляйте киш в духовку и запекайте при 180 градусах примерно 30-40 минут, в зависимости от глубины и ширины формы. Начинка должна хорошо загустеть и немного подрумяниться. Подавайте пирог теплым или полностью остывшим. Приятного аппетита!

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