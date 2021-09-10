Учасниця «Пекельної кухні» поділилася відвертими фото. Дуже гаряче!

Карина Миргород, 24-летний повар-аматор из Запорожья, попала в двадцатку участников кулинарного реалити на Новом канале и сразу очаровала зрителей не только своими талантами на кухне, а и яркой внешностью. Эффектная блондинка, которая с первого же выпуска чувствовала себя на Адской кухне свободно и расковано, на днях поделилась с подписчиками по-настоящему горячими фото в одном белье.

На снимках девушка позирует бельевом комплекте и легкой рубашке, наброшенной на плечи.

Карина призналась, что для нее подобная фотосессия – это не только возможность получить снимки для «кликабельного» контента в соцсетях, а и своеобразный способ принять себя и полюбить:

— Для меня фотосессия — один из способов наладить контакт с собой и своим телом. Я кайфую не только от результата, но и от самого процесса съёмки. Фотосессия — это возможность круто провести время и стать немного смелее. Или много! Придумайте себе эффектный образ и прочувствуйте его. В фотографии нет правил, поэтому вы можете делать все, что хотите: играйте, перевоплощайтесь, получайте удовольствие и полюбите себя, — написала Карина под одним из снимков социальной сети.

Больше про Карину и других участников реалити «Адская кухня», можно узнать здесь.

И не забудьте включить второй выпуск «Адской кухни» на Новом канале в понедельник 13 сентября в 19:00, чтобы узнать, удалось ли Карине Миргород справиться с новыми испытаниями, которые подготовил участникам Адский Шеф – Алекс Якутов.

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