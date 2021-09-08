Кто громче кричит: Шеф «Адской кухни» или Соня Плакидюк? Вся правда о съемках реалити

Во время долгожданной премьеры грандиозной поварской битвы Алекс Якутов, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк рассказали, каково им судить участников реалити

6 сентября Новый канал показал реалити с мировым именем «Адская кухня». Двадцать поваров – мужчин и женщин – сошлись в кулинарной битве, чтобы найти самого стойкого и смелого профессионала. Огненную премьеру Новый транслировал по ТВ и в прямом эфире на YouTube и Facebook Нового. К просмотру онлайн присоединилось 3 тысяч зрителей. А премьеру «Адской кухни» в своих социальных сетях поддержали Александр Педан, Ольга Цибульская, Андре Тан, Мила Еремеева, MamaRika, Натали Литвин, Даша Квиткова и многие другие звезды.

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Во время премьеры зрителей ждал крутой бонус – прямое включение из студии с Шефом Алексом Якутовым, метрдотелем ресторана «Адской кухни» Сергеем Середой, а также экспертами СТМПУ Соней Плакидюк и Сергеем Никитюком. Секреты в онлайн-студии раскрывались один за другим. Например, Шеф вспомнил, почему в первом эпизоде хрипел, а одно испытание и вовсе провел молча.

– Первые съемки проходили на улице, я много кричал, громко говорил и простудил себе голосовые связки, – вспоминает Алекс. – Потом ездил к фониатру и делал заливки. Но несколько эпизодов работал практически без голоса.

Соня Плакидюк усомнилась в словах Шефа.

– Ага, простудил? – улыбнулась она. – Так кричал, что надорвал горло (смеется). «Адская кухня» – это действительно адское реалити. Теперь, наконец-то, все, кто писал, что мы (судьи «Супер Топ-модели по-украински» – прим. ред.) – злые жабы, пусть знают, что мы – мягкие котики, пупсики, зайчики. Потому что ни разу не сорвали голос, а значит, кричали тише.

Интересный факт: эксперты модельного реалити запоминали имена некоторых участниц только к седьмому эпизоду. А вот Алекс Якутов, чтобы быстрее выучить подопечных, придумал собственную схему.

– В гримерке повесил фото участников, написал их имена, и когда отдыхал во время съемок, смотрел на снимки и пытался всех запомнить, – делится Адский Шеф. – Потом выходил к участникам, пробегался по ним глазами: «Ага, это Мария, это Катя…» и так далее.

Второй эпизод реалити смотрите всей семьей в прямом эфире Нового канала 13 сентября в 19:00.

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