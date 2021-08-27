Французский пирог с грушей: рецепт пошаговый от Адской кухни

Сушеф реалити Никита Ефанов поделился рецептом знаменитого Tarte Tatin (Тарт Татен)

Конец лета – пора сбора урожая груш. Сочные и сладкие – они богаты витаминами. С ними делают салаты, из них готовят соусы, но особенно вкусны они в выпечке. Предлагаем вам лично убедиться, приготовив пирог Tarte Tatin с грушей по рецепту сушефа реалити «Адская кухня» (Новый канал) Никиты Ефанова.

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Что такое Tarte Tatin?

Это знаменитый французский перевернутый пирог. Считается, что он появился на свет по ошибке повара Стефани Татен.

Вам понадобятся:

Груша твердая (зеленая) – 1 кг

Сахар – 200-300 г

Коньяк – 100 мл

Ваниль или ванильный сахар, бадьян

Слоеное тесто – 500 г

Сливочное масло – 50 г

На «Адскую кухню» пришла повар из «Ревизора»

Приготовление:

Берем универсальную чугунную сковороду, в которой можно и жарить, и запекать в духовке. Ставим ее на средний огонь и нагреваем. Высыпаем сахар и, помешивая, карамелизируем его. Важно регулировать огонь, чтобы сахар не подгорал. Он должен расплавиться и стать коричневым. В карамелизированный сахар добавляем масло и хорошенько размешиваем. Туда же добавляем ваниль и бадьян. Все перемешиваем. К сахару и маслу добавляем коньяк, поджигаем его, чтобы алкоголь испарился. Снова все хорошо перемешиваем. В сковороду выкладываем нарезанную дольками грушу. Накрываем ее слоенным тестом. Разогреваем духовку до 220 градусов. Отправляем туда пирог на 15-20 минут. Когда пирог приготовится, достаем его из духовки, накрываем сковороду тарелкой и переворачиваем. Пирог останется на тарелке. Подаем его кусочками с шариком мороженного.

Приятного аппетита!

Этот пирог скрасит ожидание премьеры первого эпизода реалити «Адская кухня», который Новый канал покажет 6 сентября в 19:00.