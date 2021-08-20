Как выбрать спелый арбуз: топ-5 правил от сушефа «Адской кухни»

Никита Ефанов из огненного реалити Нового канала поделился советами, как купить вкусную ягоду

Сезон арбузов в разгаре. И выбрать вкусный, спелый и сочный – задача не из легких. Ведь пока его не разрежешь, не узнаешь, какой вкус. Но существует несколько признаков, по которым можно минимизировать риск купить безвкусную ягоду. Советами поделится сушеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Никита Ефанов.

Не гонитесь за размером

– Идеально выбирать арбузы средней величины – говорит сушеф. – Например, килограммов 5-7. В огромных ягодах может быть избыток удобрений.

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Контрастный цвет

– Темные и светлые полосы должны быть максимально четко обозначены, – рассказывает Никита. – Чем темнее полосы, тем ягода имеет больше питательных веществ.

Сухой хвостик

– Обращайте внимание на место перехода хвостика в арбуз, – рекомендует сушеф «Адской кухни» на Новом канале. – Хвостик должен быть сухим, но не оторванным. Края «пуговицы», из которой он растет, должны быть сухими. Мокрый зеленый хвост – гарантия незрелого плода.

Твердая кожура

– Если арбуз спелый, корку невозможно отколоть ногтем, – говорит Никита. – Если же она влажная и коричневая – ягода перезрела.

Пятно на арбузе

– На месте контакта арбуза с землей должно быть пятно, – рассказывает сушеф. – Его цвет должен быть насыщенно-желтым или еще лучше – темно-оранжевым, но не белым.

А еще, чтобы проверить арбуз на спелость, его можно бросить в воду, если всплывет – плод спелый.

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Фото: IStock