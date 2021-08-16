Вкусно и сытно: готовим бограч по рецепту Адского Шефа

Алекс Якутов поделился рецептом первого блюда из мяса

У каждого повара – свой уникальный подход к приготовлению бограча. Вариаций множество. Делимся рецептом блюда от Шефа реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекса Якутова. Кстати, он, как настоящий виртуоз, добавил к бограчу авторские вкусовые усовершенствования. Покупайте ингредиенты по списку и готовьте это шедевральное первое блюдо.

Ингредиенты для бульона:

Куриные суставы – 1 кг

Телячьи копыта и хвосты – 1 кг

Свиные копыта и хвосты – 1 кг

Лавровый лист – 5 шт.

Можжевеловые ягоды – 20 шт.

Гвоздика – 10 шт.

Черный перец – 10 шт.

Несколько веток чабреца и петрушки

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Приготовление бульона:

Суставы, копыта и хвосты поместите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения и залейте новую воду. Создайте букет из специй. Все поместите в марлю, положите в кастрюлю. Варите на маленьком огне 6-7 часов. Затем процедите бульон.

Ингредиенты для бограча:

Лук – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Корень петрушки – 1 шт.

Корень пастернака – 1 шт.

Корень сельдерея – 1 шт.

Болгарский перец – 5 шт.

Помидоры – 500 г

Перец чили – 1 шт.

Чеснок – 1 головка

Картофель – 5 шт.

Свинина на кости – 300 г

Сало – 200 г

Шовдарь – 200 г

Несколько веток кинзы, петрушки

Сухой чили, сахар, перец, соль по вкусу

Несколько грамм кориандра, паприки, можжевеловых зерен

Приготовление бограча:

Порежьте кубиками морковь, корень сельдерея и петрушки, болгарский перец, чеснок, картофель. Сложите в кастрюлю сало и шовдарь. Томите на маленьком огне. Обжарьте на масле морковь, корни сельдерея, пастернака, петрушки. К полуготовым овощам добавьте порезанный перец, перебитые помидоры, сухой чили, сахар. Все тщательно перемешайте. В ступке перетрите специи: кориандр, паприку, можжевеловые зерна. Добавьте к овощам. Обжарьте картошку и добавьте к овощам. Обжарьте свинину и добавьте к овощам. Переместите все ингредиенты в кастрюлю и залейте бульоном. Добавьте зелень кинзы и петрушки.

Смотрите премьеру реалити «Адская кухня» 6 сентября в 19:00 на Новом канале

Фото: Unsplash