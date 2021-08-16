Вкусно и сытно: готовим бограч по рецепту Адского Шефа
Алекс Якутов поделился рецептом первого блюда из мяса
У каждого повара – свой уникальный подход к приготовлению бограча. Вариаций множество. Делимся рецептом блюда от Шефа реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекса Якутова. Кстати, он, как настоящий виртуоз, добавил к бограчу авторские вкусовые усовершенствования. Покупайте ингредиенты по списку и готовьте это шедевральное первое блюдо.
Ингредиенты для бульона:
Куриные суставы – 1 кг
Телячьи копыта и хвосты – 1 кг
Свиные копыта и хвосты – 1 кг
Лавровый лист – 5 шт.
Можжевеловые ягоды – 20 шт.
Гвоздика – 10 шт.
Черный перец – 10 шт.
Несколько веток чабреца и петрушки
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Приготовление бульона:
- Суставы, копыта и хвосты поместите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения и залейте новую воду.
- Создайте букет из специй. Все поместите в марлю, положите в кастрюлю.
- Варите на маленьком огне 6-7 часов. Затем процедите бульон.
Ингредиенты для бограча:
Лук – 3 шт.
Морковь – 2 шт.
Корень петрушки – 1 шт.
Корень пастернака – 1 шт.
Корень сельдерея – 1 шт.
Болгарский перец – 5 шт.
Помидоры – 500 г
Перец чили – 1 шт.
Чеснок – 1 головка
Картофель – 5 шт.
Свинина на кости – 300 г
Сало – 200 г
Шовдарь – 200 г
Несколько веток кинзы, петрушки
Сухой чили, сахар, перец, соль по вкусу
Несколько грамм кориандра, паприки, можжевеловых зерен
Приготовление бограча:
- Порежьте кубиками морковь, корень сельдерея и петрушки, болгарский перец, чеснок, картофель.
- Сложите в кастрюлю сало и шовдарь. Томите на маленьком огне.
- Обжарьте на масле морковь, корни сельдерея, пастернака, петрушки.
- К полуготовым овощам добавьте порезанный перец, перебитые помидоры, сухой чили, сахар. Все тщательно перемешайте.
- В ступке перетрите специи: кориандр, паприку, можжевеловые зерна. Добавьте к овощам.
- Обжарьте картошку и добавьте к овощам.
- Обжарьте свинину и добавьте к овощам.
- Переместите все ингредиенты в кастрюлю и залейте бульоном.
- Добавьте зелень кинзы и петрушки.
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Фото: Unsplash