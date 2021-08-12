Готовим чебурек с потрохами: рецепт от Адского Шефа

Алекс Якутов из реалити «Адская кухня» (смотрите премьеру 6 сентября в 19:00 на Новом канале) рассказал, как готовить невероятно вкусные чебуреки

Хотите готовить так же круто, как Адский Шеф Алекс Якутов? Тогда ловите рецепт ароматных и сочных чебуреков. Вкуснее всего ими смаковать с пылу с жару, включив по телевизору премьеру «Адской кухни» на Новом канале.

Ингредиенты для начинки:

Свежие куриные сердца – 200 г

Свежей куриной печени – 200 г

Лук – 1/2

Чеснок – 3 зубчика

Масло – 100 г

Кинза – 1 ст. л.

Петрушка – 1 ст. л.

Аджика — 1 ст. л.

Ингредиенты для теста:

Мука – 3 стакана

Вода – 1 стакан

Соль – 1-2 ч. л.

Масло – 100 г

Приготовление начинки:

Мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте на масле. Добавьте печень и сердца. Тщательно перемешайте и обжарьте. Выложите на доску, посолите и поперчите. Измельчите ножом. Должен получиться паштет. Переложите в миску. Добавьте кинзу, петрушку и 1 ст. л. аджики. Перемешайте и дайте остыть.

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Приготовление теста:

Насыпьте в миску муку и 1/3 стакана воды. Добавьте соль и начните перемешивать. Тесто должно быть вязким. Разогрейте 100 г масла до 200 градусов, чтобы оно начало дымить. Добавьте в тесто. Продолжайте замешивать тесто и добавьте оставшуюся воду. Сформируйте шар, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 40 мин. Достаньте тесто из холодильника и разделите на шарики. Раскатайте. Положите посередине раскатанного теста начинку и слепите чебурек. Жарьте во фритюре. Можно подавать со сметаной и аджикой.

Смотрите премьеру реалити «Адская кухня» 6 сентября в 19:00 на Новом канале

Фото: Unsplash