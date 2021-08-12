Готовим чебурек с потрохами: рецепт от Адского Шефа
Алекс Якутов из реалити «Адская кухня» (смотрите премьеру 6 сентября в 19:00 на Новом канале) рассказал, как готовить невероятно вкусные чебуреки
Хотите готовить так же круто, как Адский Шеф Алекс Якутов? Тогда ловите рецепт ароматных и сочных чебуреков. Вкуснее всего ими смаковать с пылу с жару, включив по телевизору премьеру «Адской кухни» на Новом канале.
Ингредиенты для начинки:
Свежие куриные сердца – 200 г
Свежей куриной печени – 200 г
Лук – 1/2
Чеснок – 3 зубчика
Масло – 100 г
Кинза – 1 ст. л.
Петрушка – 1 ст. л.
Аджика — 1 ст. л.
Ингредиенты для теста:
Мука – 3 стакана
Вода – 1 стакан
Соль – 1-2 ч. л.
Масло – 100 г
Приготовление начинки:
- Мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте на масле.
- Добавьте печень и сердца. Тщательно перемешайте и обжарьте.
- Выложите на доску, посолите и поперчите. Измельчите ножом. Должен получиться паштет.
- Переложите в миску. Добавьте кинзу, петрушку и 1 ст. л. аджики. Перемешайте и дайте остыть.
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Приготовление теста:
- Насыпьте в миску муку и 1/3 стакана воды. Добавьте соль и начните перемешивать. Тесто должно быть вязким.
- Разогрейте 100 г масла до 200 градусов, чтобы оно начало дымить. Добавьте в тесто.
- Продолжайте замешивать тесто и добавьте оставшуюся воду.
- Сформируйте шар, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 40 мин.
- Достаньте тесто из холодильника и разделите на шарики. Раскатайте.
- Положите посередине раскатанного теста начинку и слепите чебурек.
- Жарьте во фритюре.
- Можно подавать со сметаной и аджикой.
Смотрите премьеру реалити «Адская кухня» 6 сентября в 19:00 на Новом канале
Фото: Unsplash