Рецепт рыбного завтрака от «Адской кухни»
Сушеф реалити Никита Ефанов поделился способом приготовления быстрого и сытного утреннего перекуса
11 июля в Украине отмечают День рыбака. Празднование не ограничивается рамками и отмечается как профессиональными рыбаками, так и любителями, а еще теми, кто просто обожает лакомиться речными и морепродуктами. Специально к этому дню сушеф «Адской кухни» (Новый канал) Никита Ефанов поделился рецептом сытного рыбного завтрака.
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной кукурузы – 340 г
- Семга малосольная – 200 г
- Хлеб для тостов – 5 кусочков
- Масло оливковое – 3 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Горчица – 1 ст. л.
- Кофе эспрессо – 3 ст. л.
- Свежий укроп – несколько веточек
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Заварите эспрессо и остудите его.
- Растворите в охлажденном кофе соль, добавьте мед, горчицу, оливковое масло и черный молотый перец. Взбейте смесь венчиком. Добавьте кукурузу, перемешайте.
- Разложите ломтики семги по тарелкам подобно карпаччо, сверху выложите кукурузу, полейте соусом, приправьте черным перцем.
- Украсьте блюдо веточками укропа.
- Подавайте рыбу со свежеобжаренными тостами.
Приятного аппетита!
А какими рецептами сушеф будет делиться с участниками реалити «Адская кухня» – смотрите этой осенью на Новом канале.
Фото: IStock
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