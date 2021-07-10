Рецепт рыбного завтрака от «Адской кухни»

Сушеф реалити Никита Ефанов поделился способом приготовления быстрого и сытного утреннего перекуса

11 июля в Украине отмечают День рыбака. Празднование не ограничивается рамками и отмечается как профессиональными рыбаками, так и любителями, а еще теми, кто просто обожает лакомиться речными и морепродуктами. Специально к этому дню сушеф «Адской кухни» (Новый канал) Никита Ефанов поделился рецептом сытного рыбного завтрака.

Ингредиенты:

1 банка консервированной кукурузы – 340 г

Семга малосольная – 200 г

Хлеб для тостов – 5 кусочков

Масло оливковое – 3 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Горчица – 1 ст. л.

Кофе эспрессо – 3 ст. л.

Свежий укроп – несколько веточек

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Заварите эспрессо и остудите его. Растворите в охлажденном кофе соль, добавьте мед, горчицу, оливковое масло и черный молотый перец. Взбейте смесь венчиком. Добавьте кукурузу, перемешайте. Разложите ломтики семги по тарелкам подобно карпаччо, сверху выложите кукурузу, полейте соусом, приправьте черным перцем. Украсьте блюдо веточками укропа. Подавайте рыбу со свежеобжаренными тостами.

Приятного аппетита!

А какими рецептами сушеф будет делиться с участниками реалити «Адская кухня» – смотрите этой осенью на Новом канале.

Фото: IStock

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