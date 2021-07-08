Рецепт меренгового рулета с клубникой от Адского Шефа
Если вы еще не пробовали меренговий рулет, то, поверьте, очень много потеряли. Его нежная структура в сочетании с воздушным кремом и клубничным гелем делает этот десерт бесподобным. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов.
Ингредиенты для меренги:
240 г – белка
400 г – сахара
15 г – кукурузного крахмала
50 г – молотых фисташек
Ингредиенты для клубничного геля:
120 г – клубники
40 г – сахара
5 г – кукурузного крахмала
5 г – холодной воды
2 г – лимонного сока
Ингредиенты для фисташковой пасты:
100 г – фисташек
10 г – подсолнечного масла без запаха
Ингредиенты для фисташкового крема:
350 г – маскарпоне
100 г – 30% сливок
50 г – сахарной пудры
40 г – фисташковой пасты
Способ приготовления меренги:
- Взбейте белок до пены. Добавьте сахар в три этапа до полного его растворения. Взбивайте, чтобы образовались плотные пики.
- Переложите массу в кондитерский мешок без насадки. Выдавите на пергамент змейкой.
- Посыпьте молотыми фисташками.
- Выпекайте в духовке при температуре 130 градусов 35 минут.
- Выньте из духовки, переверните на пергамент и снимите бумагу для выпечки.
- Остудите.
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Способ приготовления клубничного геля:
- Взбейте клубнику блендером и протрите через сито.
- Смешайте крахмал с холодной водой.
- Поставьте на плиту сотейник. Всыпьте сахар и добавьте разведенный крахмал. После закипания проварите 1 минуту, охладите.
- Добавьте в сотейник клубничную массу и перемешайте.
- Переложите в кондитерский мешок.
Способ приготовления фисташковой пасты:
- Просушите фисташки в духовке.
- Перетрите их с подсолнечным маслом до состояния пасты
Способ приготовления фисташкового крема:
- Маскарпоне взбейте со сливками и сахарной пудрой. Добавьте фисташковую пасту и перемешайте до однородности.
Приготовление десерта:
- Меренговый корж смажьте кремом. Сверху выдавите полоски клубничного геля. Сверните в рулет.
- Нарежьте на порционные куски и украсьте клубникой (или другими сезонными фруктами), молотыми фисташками.
Фото: Unsplash