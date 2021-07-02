Для сьемок ролика «Адской кухни» задействовали пиротехников и фуд-стилистов

Осенью на Новом канале начнется адская битва поваров. Яркие представители профессии будут бороться за звание Бога или Богини кулинарного Олимпа. Вершителем их судеб стал Шеф Алекс Якутов. Он поможет ответить на извечный вопрос: кто круче готовит – женщины или мужчины. Именно этот посыл передает проморолик «Адской кухни», который 2 июля презентует Новый канал.

Пекло на кухне

Огненные конфорки, шипящее масло и повара за работой. Можно подумать, что это кухня огромного ресторана в час пик. Но это – битва между кулинарами, где лучшее оружие – вкусное блюдо.

– В ролике три главных персонажа, – объясняет руководитель отдела эфирного промо Юрий Бондарь. – Первый – Шеф Алекс Якутов в образе священника. Он строгий, но справедливый. В его руках – судьбы участников реалити. Второй – сами кулинары. Между ними происходит гендерная борьба. Третий – огонь.

Такого пламени, как в этом видео, вы точно не видели. Оно… зеленое! Это не обман зрения и не монтаж. В зеленый цвет огонь «перекрасили» пиротехники с помощью 40 литров метилового спирта и специальных химических добавок.

– С огнем было работать сложно, – признается режиссер ролика «Адской кухни» Мария Матвеева. – Из-за особой формулы он ведет себя не так, как обычное пламя. Но отказаться от него в пользу стандартного огня мы не могли из-за сложностей в перекрашивании на постпродашкне.

Круги ада

Не только зеленое пламя капризничало. Сверхзадачей команды было арендовать профессиональное поварское оборудование. После долгого поиска оказалось, что обычные вытяжки не подходят для кадра. Пришлось делать их под заказ по специальным эскизам. Также для эффектного ролика задействовали фуд-стилистов. На съемочную площадку они привезли 150 килограммов продуктов: овощей, фруктов и рыбы.

Еще один интересный момент – в проморолике «читается» «Божественная комедия» Данте Алигьери. Нужно только присмотреться и прислушаться.

– Чтобы дойти к своей любимой Беатриче, Данте преодолел девять кругов ада, – рассказывает режиссер Мария Матвеева. – Ради победы участники тоже должны пройти кулинарное пекло. Метафорически мы визуализировали круги ада кругообразными предметами: газовой конфоркой, тыквой, миской, глазным зрачком. Плюс, копирайт тоже отсылает к «Божественной комедии».

И вишенка на торте: все повара в ролике – реальные участники «Адской кухни». Поэтому зрители смогут их впервые увидеть с 2 июля в промовидео на Новом канале. А старт сезона ждем в эфире уже осенью!

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