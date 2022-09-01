Рома Мищеряков – о школьных годах: «Шел на уроки с пакетом»

Ведущий реалити Нового канала «Пара на миллион» и участник Improv Live Show рассказал о любимом предмете и каникулах

Начало нового учебного года для детей – это и повод для радости, и одновременно для грусти. Но не потому, что каникулы закончились, а потому, что россия «освободила» украинцев от беззаботного детства. Многие школьники в этом году будут учиться онлайн – кто-то потому, что в школе нет хорошего укрытия, кто-то потому, что заведение разбомбили, а у кого-то школа оказалась в оккупации. Те же дети, которые вышли на уроки, тренируются реагировать на воздушную тревогу и спускаться в бомбоубежища. А так хочется, чтобы эти годы были у школьников полны улыбок, радости и счастья, как это было у ведущего «Пары на миллион» на Новом канале Ромы Мищерякова.

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– Обожал первое сентября, – вспоминает он. – И совсем не потому, что это начало нового учебного года. Просто накануне родители всегда покупали мне спортивную форму и портфель. Поэтому с нетерпением ждал этих подарков. Бывало, что они не успевали купить портфель, и я шел в школу с пакетом (улыбается).

Любимым предметом звезды Нового канала была математика, а еще он очень хорошо играл в шахматы. Даже участвовал в первенстве школы.

– Учитель придумал интересные условия перед соревнованиями, – рассказывает он. – Игрок, занявший второе место, вынужден будет вымыть весь класс. Эх, было очень досадно тогда проиграть. Да, мне приходилось мыть все помещение.

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Не менее радостно вспоминает Рома и каникулы, которые он проводил во дворе. И даже успевал подрабатывать.

– Одной из первых летних работ в детстве была разгрузка арбузов. Огромная фура с бахчей, – вспоминает он. – Но мы с таким энтузиазмом работали. Ох! Нам кроме «зарплаты» в размере 10 гривен еще отдавали битые арбузы.

Премьера «Пары на миллион» – 5 сентября в 20:00 на Новом канале.