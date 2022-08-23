Что делать при взрыве на ЗАЭС: пошаговый план действий от химика

Преподаватель химии, кандидат химических наук, популярный TikTok-блогер и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич составил алгоритм действий на случай худшего сценария

Около полугода российские военные контролируют Запорожскую АЭС — они разместили на станции боевую технику и регулярно устраивают провокации с обстрелами. В любой момент оккупанты могут спровоцировать ужасную ядерную и радиационную катастрофу. Что нужно делать, если на ЗАЭС все-таки произойдет авария, рассказал ученый-химик и участник реалити Нового канала «Пара на миллион» Глеб Репич.

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– Во-первых, подготовьтесь. Живущие неподалеку от станции, соберите тревожный чемоданчик, — предупредил Глеб. — Положите одежду, полностью закрывающую кожу и волосы. Возьмите также сменный комплект и обязательно купите респиратор класса FFP3 – она защитит от вдыхания радиоактивной пыли.

Если на ЗАЭС произойдет авария:

Обязательно включите средства связи, слушайте и следуйте распоряжению ГСЧС. Сделайте запас еды и воды в плотно закрытом контейнере внутри помещения. Оставайтесь в доме или укрытиях. Соберите внутри домашних животных. Плотно закройте двери и окна, закройте вентиляционные отверстия влажной тканью. Помните, что радиация распространяется посредством радиоактивной пыли. Пыль – ваш враг. Делайте влажную уборку несколько раз в сутки, не забывайте мыться и сами. Если так случилось, что вы оказались на улице и на вас попала радиоактивная пыль, нужно провести дезактивацию. Снимите одежду и обувь, контактировавшие с окружающей средой, и оставьте за пределами укрытия. Вымойтесь с мылом, особенно тщательно – открытые участки кожи и волосы. Не приносите в дом ничего со двора. Не употребляйте еду с улицы. На открытый воздух выходить тоже не стоит. Приобретите дозиметр. Он поможет понять, что вещь или продукты заражены радиоактивными веществами. Пройдите йодную профилактику – выпейте йодид калий. 125 мг – доза для взрослых, и вдвое меньше – для детей.

Премьера реалити «Пара на миллион» с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым – 5 сентября в 20:00 на Новом канале!