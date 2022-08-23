Что делать при взрыве на ЗАЭС: пошаговый план действий от химика

Стоит ли принимать йод в случае аварии на атомной станции? Советы химика
Преподаватель химии, кандидат химических наук, популярный TikTok-блогер и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич составил алгоритм действий на случай худшего сценария
Около полугода российские военные контролируют Запорожскую АЭС — они разместили на станции боевую технику и регулярно устраивают провокации с обстрелами. В любой момент оккупанты могут спровоцировать ужасную ядерную и радиационную катастрофу. Что нужно делать, если на ЗАЭС все-таки произойдет авария, рассказал ученый-химик и участник реалити Нового канала «Пара на миллион» Глеб Репич.
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– Во-первых, подготовьтесь. Живущие неподалеку от станции, соберите тревожный чемоданчик, — предупредил Глеб. — Положите одежду, полностью закрывающую кожу и волосы. Возьмите также сменный комплект и обязательно купите респиратор класса FFP3 – она защитит от вдыхания радиоактивной пыли.
Если на ЗАЭС произойдет авария:
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