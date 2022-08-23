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Стоит ли принимать йод в случае аварии на атомной станции? Советы химика

Когда и как принимать йод в случае радиационной аварии: советы химика

Преподаватель химии, кандидат химических наук, популярный TikTok-блогер и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич объяснил, как йод влияет на организм человека

Из-за российской агрессии и безответственного отношения оккупантов к временно захваченным территориям всему миру грозит ядерная катастрофа — в любой момент на Запорожской АЭС может произойти авария. Если оправдаются самые плохие ожидания, украинцам нужно будет пройти йодную профилактику. Почему это важно, объяснил ученый- химик и участник реалити Нового канала «Пара на миллион» Глеб Репич.

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— В случае аварии на атомной станции или ядерного взрыва в воздух выбрасывается огромное количество радиоактивных изотопов, один из которых особенно опасен. Это радиоактивный йод-131, который имеет плохую привычку накапливаться в щитовидной железе, чем вызывает дополнительное массивное внутреннее облучение нашего организма, – пояснил Глеб. — Чтобы это предотвратить, как можно скорее, в первые минуты-часы после ядерной катастрофы, проводят йодную профилактику.

Когда и как принимать йод в случае радиационной аварии: советы химика

Суть ее заключается в приеме большой дозы обычного йода, который скапливается в щитовидной железе и не дает радиоактивному йоду туда попасть. Для этого используют йодид калия – 125 мг для взрослого и половина дозы детям.

— Замечу: обычный йодомарин вам не поможет, ведь это препарат для повседневного приема, там малая дозировка, — отметил участник реалити Нового канала. — Некоторые советуют пить аптечную настойку йода, но это не очень хороший вариант, ведь молекулярный йод токсичен, и его нельзя принимать внутрь.

Когда и как принимать йод в случае радиационной аварии: советы химика

Но из аптечного йода можно изготовить препарат для профилактики йода буквально за минуту. Возьмите обычный шипучий витамин С и растворите его в воде. По каплям добавьте аптечную настойку йода – он должен обесцветиться. Происходит химическая реакция, в результате чего токсичный молекулярный йод восстанавливается до нетоксичного усваиваемого организмом йодида. Добавьте щепотку соды, чтобы нейтрализовать кислоту, и препарат йода готов.

— Помните: йодная профилактика используется однократно и только при подтвержденной аварии на ядерном реакторе или при ядерном взрыве. Делать это заранее нельзя! – подчеркнул Репич.

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