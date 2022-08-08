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Леся Никитюк призвала украинцев брать под опеку переселенцев

Леся Никитюк призвала украинцев брать под опеку переселенцев

Ведущая Нового канала рассказала, чем каждый из нас может помочь людям, вынужденным строить жизнь с нуля

В июле Леся Никитюк закрыла приют, в котором несколько месяцев принимала вынужденных переселенцев. Но на этом ведущая Нового канала не перестала делать добрые дела — она ​​продолжает лично помогать некоторым семьям. Многие нуждаются в постоянной помощи, поэтому Леся призвала украинцев помогать согражданам.

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— Переселенцы, потерявшие свои дома, семью, им некуда вернуться. Теперь их дети будут расти здесь — в Хмельницкой области. Стать на ноги с нуля очень тяжело. Но у меня есть идея-предложение! Если кто-то изъявит желание взять под свою опеку одну из таких семей, то им будет гораздо легче, — обратилась к украинцам Никитюк. — Вы можете полностью или частично помогать людям. Это может быть оплата коммуналки, покупка продуктов или просто какие-то донаты еженедельно или ежемесячно. Это поможет людям чувствовать себя хоть чуть-чуть защищенными. А главное – нужными. Они будут знать, что о них заботятся.

Леся Никитюк призвала украинцев брать под опеку переселенцев

Леся уверена, что государство делает все возможное, но убеждена: мы тоже должны заботиться друг о друге.

— Украинец — синоним слов сила, мужество, стойкость, забота, доброта, помощь, воля. Мы невероятны! – добавила ведущая Нового канала.

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Если вы хотите присоединиться к помощи переселенцам, проживающим в Хмельницкой области, можете обратиться в Координационный центр Леси Никитюк по ссылке.

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