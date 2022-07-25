«Нужно жить, но не забывать о войне»: Леся Никитюк — о походах в кафе и салоны красоты

Ведущая Нового канала отметила важность поддержки экономики во время войны

Несколько месяцев в Украине продолжаются споры, можно ли развлекаться, пока продолжается полномасштабная война. Кто-то позволяет себе посещать кофейни и парикмахерские, кто-то осуждает таких людей и считает эти расходы напрасными. Своим мнением на этот счет поделилась и ведущая Нового канала Леся Никитюк.

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– Я живой человек, у меня такие же эмоции, как у других. Я так же переживаю, правильно ли сейчас пойти в кафешку или в ресторан, правильно ли подкрасить ресницы… Читала, что на одного военного нужно 15 работающих. Работа бывает разной – можно открыть кафе, трудиться в заведениях красоты, на предприятиях, – отметила Леся в интервью Маше Ефросининой. — Я не финансовый эксперт, но если говорить по-человечески, то государству нужны деньги, которые оно рассортирует на все сферы. Нужно, чтобы экономика функционировала. Тем более во время войны.

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Также Никитюк призвала регулярно поддерживать ВСУ, ведь маленьких вкладов не бывает!

— Нужно жить, но не забывать, что война продолжается, пытаться донатить — пусть это будет 10, 100 гривен. Но каждый день. Если у кого-то есть чувство вины, так станет немного легче, — добавила ведущая Нового канала. – И это будет по совести. Сделали маникюр – рассчитались, попили кофе – рассчитались, а потом сбросили 50 гривен на ВСУ и пошли работать дальше.