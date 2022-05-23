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«Подумала, что это гром»: Леся Никитюк вспомнила, как отреагировала на начало полномасштабной войны

Леся Никитюк вспомнила, как отреагировала на начало полномасштабной войны

Ведущая Нового канала рассказала, где была во время начала наступления российской армии на Украину и первых бомбардировок

В ночь на 24 февраля жизнь каждого украинца коренным образом изменилась — началось полномасштабное наступление россии, на города летели ракеты и бомбы. Многие не сразу смогли понять, что происходит, и поверить, что война постучала в их дверь. Среди таких людей – ведущая Нового канала Леся Никитюк.

Леся Никитюк вспомнила, как отреагировала на начало полномасштабной войны

— В пять утра я проснулась от шума и подумала, что это гром. Спросонья мне показалось, что нужно быстро встать и закрыть окна на балконе, потому что будет дождь, — призналась Леся в интервью изданию «УНІАН». — Когда открыла шторы, увидела вспышки на черном небе. Они были далеко, где-то в сторону Вышгорода. И тогда я поняла, что это не гром. Потом у меня загудел телефон — все друзья начали писать, что началась война, что Киев бомбят. Это было страшно, я до последнего не верила.

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Никитюк пыталась верить в лучшее, но, к сожалению, реальность оказалась более жестокой, чем ведущая могла себе представить.

— Я подумала, что кто-то ошибся, а потом будет просить прощения. Но этого не случилось. Поняла, что наша жизнь уже не будет такой, как до этой ночи, — добавила ведущая Нового канала. — Из окна моей квартиры, которая находится на 15-м этаже, было видно, что на дорогах становится все больше машин, и они двигаются на выезд из Киева…

Через несколько дней Леся собралась и уехала в родной Хмельницкий, где организовала центр для переселенцев и включилась в волонтерство. Она до сих пор помогает семьям, выехавшим из горячих точек, но верит — Украина обязательно победит, и все смогут вернуться домой.

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