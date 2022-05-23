Леся Никитюк вспомнила, как отреагировала на начало полномасштабной войны

Ведущая Нового канала рассказала, где была во время начала наступления российской армии на Украину и первых бомбардировок

В ночь на 24 февраля жизнь каждого украинца коренным образом изменилась — началось полномасштабное наступление россии, на города летели ракеты и бомбы. Многие не сразу смогли понять, что происходит, и поверить, что война постучала в их дверь. Среди таких людей – ведущая Нового канала Леся Никитюк.

— В пять утра я проснулась от шума и подумала, что это гром. Спросонья мне показалось, что нужно быстро встать и закрыть окна на балконе, потому что будет дождь, — призналась Леся в интервью изданию «УНІАН». — Когда открыла шторы, увидела вспышки на черном небе. Они были далеко, где-то в сторону Вышгорода. И тогда я поняла, что это не гром. Потом у меня загудел телефон — все друзья начали писать, что началась война, что Киев бомбят. Это было страшно, я до последнего не верила.

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Никитюк пыталась верить в лучшее, но, к сожалению, реальность оказалась более жестокой, чем ведущая могла себе представить.

— Я подумала, что кто-то ошибся, а потом будет просить прощения. Но этого не случилось. Поняла, что наша жизнь уже не будет такой, как до этой ночи, — добавила ведущая Нового канала. — Из окна моей квартиры, которая находится на 15-м этаже, было видно, что на дорогах становится все больше машин, и они двигаются на выезд из Киева…

Через несколько дней Леся собралась и уехала в родной Хмельницкий, где организовала центр для переселенцев и включилась в волонтерство. Она до сих пор помогает семьям, выехавшим из горячих точек, но верит — Украина обязательно победит, и все смогут вернуться домой.