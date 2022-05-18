Леся Никитюк встретилась с маленькими переселенцами в Черновцах

Ведущая Нового канала вместе с другими украинскими звездами приняла участие в благотворительном проекте «Діти — Дітям»

Звездные гости, танцы, пение, развлечения, мастер-классы и подарки – такой праздник на днях в Черновцах организовал благотворительный проект «Діти — Дітям». Украинские звезды, среди которых и ведущая Нового канала Леся Никитюк, пришли в гости к детям-переселенцам, которые живут в Черновцах. Приблизительно 1600 малышей смогли отвлечься от войны и провести счастливый и беззаботный день.

О школе от мэра и бойлере от Педана: как Леся Никитюк обустраивала центр для переселенцев

Кроме Леси, участие в акции приняли певцы Позитив и Вадим Олейник, певица MamaRika, хореографы Женя Кот и Юлия Сахневич, а также ведущая Лилия Ребрик. Миссией «звездного десанта» было подарить каждому гостю улыбку. И с ней артисты справились на все сто!

— Это очень важная и хорошая инициатива, главные герои которой – дети! В каждом городе мы приглашаем местных малышей поддержать деток, которые были вынуждены покинуть свои жилища или вообще остались без дома. Важно напоминать им, что жизнь продолжается, что они остаются детьми. Вместе рисовать мечты о будущем, – рассказал один из инициаторов акции Позитив. — Каждый ивент – маленький праздник: теплое общение с любимыми звездами, танцы, мастер-классы, игровые зоны, вкусности и подарки. Главное – самый строгий подход к безопасности детей, которых мы приглашаем.

«Прошу, умоляю!» — Леся Никитюк ищет жилье для вынужденных переселенцев

Проект «Діти — Дітям» основали Позитив (MOZGI), Василий Котляров (NZK) и Андрей Бескровный (DJ Bloodless). Их миссия – помочь детям-переселенцам из всей страны адаптироваться на новом месте. Уже состоялось несколько таких встреч – в Каменце-Подольском, Хмельницком и Львове.