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О школе от мэра и бойлере от Педана: как Леся Никитюк обустраивала центр для переселенцев

Как Леся Никитюк обустраивала центр для переселенцев

Ведущая Нового канала рассказала, с чего начинался ее волонтерский путь в родном Хмельницком

После начала полномасштабного наступления россии на Украину Леся Никитюк не смогла стоять в стороне и стала помогать пострадавшим от войны людям. В начале марта она обустроила центр для вынужденных переселенцев в родном Хмельницком, заручившись поддержкой местных властей.

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– Я обратилась к мэру. Он говорит: бери школу, в которой училась. Сразу же позвонила директору. Он собрал весь педагогический коллектив. Здесь и психологи, и учителя, – сказала Леся в интервью «Суспільному». — Например, на кухне работает женщина, Федоровна, она мне еще парное молоко наливала в чашку, когда я училась в начальной школе, в первом классе. А сейчас готовит здесь для людей.

О вкусном питании для переселенцев в центре заботятся особенно. Их кормят, в частности, красным борщом, кашами, гуляшем, салатами, сладостями.

Как Леся Никитюк обустраивала центр для переселенцев

– Леся нам доставляет все для переселенцев на каждый день. Привозит свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу. Я никогда не думала, что маленькие дети будут с таким удовольствием есть, – поделилась впечатлениями шеф-повар Валентина Федоровна.

За время работы центра в нем останавливалось более полутора тысяч переселенцев. Большинство из них проезжали транзитом, некоторые оставались жить в области. Помочь людям, бегущим из горячих точек, старается каждый.

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– Люди помогают мне помогать – у нас работают пирамиды помощи. К примеру, Саша Педан поставил еще один бойлер, дополнительный. Поначалу людям нужно было стоять в очереди, потому что там бойлер был на 30 или 50 литров. А если у нас за день бывало 50 человек, то один может помыться, а другой должен ждать 30-40 минут, пока нагреется вода, – рассказала ведущая Нового канала.

Леся не только координирует работу центра, но и поднимает моральный дух украинцев — выпускает забавные песни, запускает флешмобы в соцсетях и регулярно ездит в маленькие городки Хмельницкой области к переселенцам, чтобы пообщаться с ними и поднять им настроение.

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