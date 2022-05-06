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Как жить дальше? Психолог ответила на важные вопросы, которые волнуют украинцев

Как жить дальше? Психолог ответила на важные вопросы, которые волнуют украинцев

Участница реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Катя Гурская поделилась советами, которые помогут пережить непростые военные времена

Во время войны, которую россия развязала против Украины, страхи людей и их проблемы с ментальным здоровьем обострились. Многих украинцев интересуют одни и те же вопросы, на некоторые из самых популярных ответила психолог и участница реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Катя Гурская.

Вопрос №1. Полная неопределенность. Как жить дальше?

– Для начала нужно принять состояние неопределенности. Согласитесь с тем, что вы его чувствуете, и это нормально. Дальше – нужно жить! И учиться делать это в условиях новой реальности. Относиться к этому как к данности, – говорит Катя. — Неопределенность может загнать человека в могилу, а может дать мотивационный пинок к саморазвитию. Постарайтесь сместить фокус внимания от страха к действию. И просто делайте каждый день маленький шаг к новому будущему.

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Вопрос №2. Страшно ехать в Киев, но нужно. Что делать?

— Поищите корень страха, на чем он основан (страх смерти, отсутствия работы, чувства вины). Сравните страхи с ценностью поездки. Окунитесь мыслями в свой страх и попытайтесь почувствовать, насколько готовы прожить это в реальности. Возможно, вы поймете, что страх преувеличен вашим восприятием. Или наоборот – что он уберегает вас от саморазрушения психики. После анализа принимайте решение с холодным разумом, – ответила психолог.

Вопрос №3. Что делать, если тревожат ракеты?

– Ракета не может тревожить как предмет. Посмотрите глубже, что стоит за этой тревогой. Какой из страхов? За свою жизнь, за жизнь ребенка, за жизнь украинцев? Может быть, это страх беспомощности в ситуации? В зависимости от ответа можно искать пути к спокойствию, – считает участница реалити Нового канала. — В ровном состоянии мы способны принимать адекватные решения и находиться в ресурсе, несмотря на обстоятельства.

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