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Мраморные крашенки своими руками: как оригинально покрасить яйца к Пасхе

Как оригинально покрасить яйца к Пасхе

Если дома нет пищевых красителей, но хочется сделать необычные крашенки — поможет чай каркаде

По преданию, именно с яйцом, потому что это простое и дешевое подношение, Мария Магдалина пришла к римскому императору, чтобы объявить, что Христос воскрес. Но тот в ответ отмахнулся: «Скорее яйцо покраснеет, чем я поверю в это». В тот же миг яйцо стало красным. Поэтому у украинцев существует традиция – перед Пасхой красить яйца, создавая крашенки.

Сделать это несложно, ведь в магазинах продается много красителей средств для декорирования. Однако в условиях войны можно обойтись и подручными средствами. Как приготовить крашенки с помощью чая каркаде, рассказал кандидат химических наук, TikTok-блогер, преподаватель химии и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич.

Как оригинально покрасить яйца к Пасхе

— Высыпьте пачку каркаде (70-80 г) в миску и залейте ее литром кипятка. Накройте и дайте настояться 20 минут, – рассказал Глеб. — После этого окуните туда вареные яйца и оставьте на полчаса. Когда достанете крашенки из раствора, промойте их водой и выложите на салфетку сушиться.

Когда крашенки подсохнут, обязательно смажьте их подсолнечным маслом — это придаст красивый блеск.

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