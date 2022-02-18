Участник «Пары на миллион» поджег себя, чтобы впечатлить Лесю Никитюк

Преподаватель химии и известный TikTokер Глеб Репич устроил перформанс на первой вечеринке реалити Нового канала

На проект «Пара на миллион», премьера которого состоится на Новом канале уже 22 февраля в 20:00, пришли люди из разных миров: раскрепощенные богини Instagram и застенчивые одинокие парни-интеллектуалы. Один из них — кандидат химических наук Глеб Репич. Раньше он работал в лабораториях Швеции, Польши, Германии, но затем вернулся в Украину с целью передать свои знания подрастающему поколению. А еще – чтобы впечатлить зрителей «Пары на миллион».

— Я не просто преподаватель химии. Я веду TikTok-страницу, где у меня почти 400 тысяч подписчиков. Считаю, что такого учителя как я, хочет любой ученик нашей страны, — признался Глеб. — Когда знакомлюсь с девушками и говорю, что химик, многие думают, что я зануда. Но это не так! На самом деле я огонь!

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Этот тезис Глеб подтвердил не словом, а делом. Во время знакомства с ведущими — суперзвездой Нового канала Лесей Никитюк и актером Improv Live Show Романом Мищеряковым — парень насыпал на ладошку какой-то порошок и… поджег его зажигалкой! С руки химика моментально взвились языки пламени. Ведущих Репичу удалось не только удивить, но даже немного напугать. А вот впечатлит ли перформанс девушек-участниц, и кто станет парой химика-экспериментатора, узнаете совсем скоро!

Не пропустите премьеру проекта «Пара на миллион» с Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым во вторник, 22 февраля, в 20:00 на Новом канале!