Леся Никитюк станет love-коучем, а Богдан Шелудяк научит флиртовать: все секреты реалити «Пара на миллион»

Уже во вторник, 22 февраля, в 20:00 на Новом канале состоится премьера проекта «Пара на миллион», в котором застенчивые парни-домоседы составят пары с раскрепощенными красотками и они вместе будут бороться за миллион гривен. И вот пять причин включить телевизор для просмотра нового проекта

Что будет, если собрать в одном месте 12 нелюдимых парней-интеллектуалов и 12 красавиц, чьи фотографии в Instagram лайкают десятки тысяч поклонников, и дать им испытания, которые можно пройти только в паре? Ответ на этот вопрос вы узнаете 22 февраля в 20:00 во время премьеры реалити «Пара на миллион» на Новом канале. Почему стоит смотреть это реалити?

Любимые ведущие. Помогать участникам проходить испытания и строить отношения будут суперзвезда Нового канала и королева Instagram Леся Никитюк и интеллигентный юморист, актер Improv Live Show Роман Мищеряков.

— Я в который раз убедился, как наши слова могут влиять на других — мы ведь постоянно общались с участниками, давали советы. С некоторыми из них буду общаться и после проекта. Круто чувствовать, что твой опыт может кому-то помочь. В то же время я понимал, что и мне есть чему поучиться, — отметил Роман.

«Я был самым счастливым»: Роман Мищеряков — о необычном подарке от любимой

Неординарные участники. В борьбу за миллион гривен и счастливые отношения вступят бывшие участницы проектов «Супермодель по-украински» и «Холостяк», учитель английского и офтальмолог, Tinder-эксперт и флорист, юморист и стартапер. Они такие разные, что не оторваться. Секреты отношений. Каждый день ребята будут не только бороться за денежный приз, но и учиться общаться друг с другом.

– «Пара на миллион» – пошаговая инструкция для всех, кто хочет строить отношения. Это ведь тяжелая работа, на которую нужно идти с правильным настроем. Важно слушать своего партнера, учитывать его интересы, постоянно удивлять, уметь в нужный момент промолчать или мотивировать к каким-либо действиям, — отметила Леся Никитюк.

Входит в топ-50: участницей «Пары на миллион» стала известная блогерша

Яркие звезды. Поддерживать пары и оценивать их работу над собой будут топовые артисты и блогеры: певица Злата Огневич, fashion&celebrity-фотограф Соня Плакидюк, блогеры-миллионники Алена Венум и Богдан Шелудяк, дизайнер Жан Грицфельдт, актер и народный артист Украины Владимир Горянский, хореограф Юлия Сахневич и другие. Увлекательные испытания. В борьбе за миллион гривен участникам придется задействовать все свои способности и бороться со страхами. Звезды Instagram поразят интеллектом, а скованные парни — физической выносливостью. К тому же, каждое испытание будет учить ребят прислушаться к своему партнеру и поддерживать его, несмотря на обстоятельства. Некоторые испытания вы даже можете повторить дома со своей второй половинкой, проверив отношения на прочность!

Не пропустите премьеру реалити «Пара на миллион» с Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым во вторник, 22 февраля, в 20:00 на Новом канале!