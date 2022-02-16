Леся Никитюк станет love-коучем, а Богдан Шелудяк научит флиртовать: все секреты реалити «Пара на миллион»

Уже во вторник, 22 февраля, в 20:00 на Новом канале состоится премьера проекта «Пара на миллион», в котором застенчивые парни-домоседы составят пары с раскрепощенными красотками и они вместе будут бороться за миллион гривен. И вот пять причин включить телевизор для просмотра нового проекта
Что будет, если собрать в одном месте 12 нелюдимых парней-интеллектуалов и 12 красавиц, чьи фотографии в Instagram лайкают десятки тысяч поклонников, и дать им испытания, которые можно пройти только в паре? Ответ на этот вопрос вы узнаете 22 февраля в 20:00 во время премьеры реалити «Пара на миллион» на Новом канале. Почему стоит смотреть это реалити?
— Я в который раз убедился, как наши слова могут влиять на других — мы ведь постоянно общались с участниками, давали советы. С некоторыми из них буду общаться и после проекта. Круто чувствовать, что твой опыт может кому-то помочь. В то же время я понимал, что и мне есть чему поучиться, — отметил Роман.
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– «Пара на миллион» – пошаговая инструкция для всех, кто хочет строить отношения. Это ведь тяжелая работа, на которую нужно идти с правильным настроем. Важно слушать своего партнера, учитывать его интересы, постоянно удивлять, уметь в нужный момент промолчать или мотивировать к каким-либо действиям, — отметила Леся Никитюк.
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Не пропустите премьеру реалити «Пара на миллион» с Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым во вторник, 22 февраля, в 20:00 на Новом канале!