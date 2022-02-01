Финалистка Холостяка будет искать новые отношения в реалити Пара на миллион

Девушка, которая боролась за сердце пловца Дмитрия Черкасова, поборется за миллион гривен в новом проекте Нового канала. Премьера – 22 февраля

Стелла Шаповалова — одна из самых ярких участниц романтического реалити «Холостяк». В седьмом сезоне проекта она влюбилась в Дмитрия Черкасова. Дело шло к хеппи-энду — в их отношениях присутствовала романтика. Но неожиданно для всех в финале мужчина выбрал другую девушку. 22 февраля в 20:00 Стелла вернется на ТВ ради участия в реалити «Пара на миллион», которое снимает Новый канал.

— После «Холостяка» я занималась самореализацией, вела блог, работала над своим небольшим интернет-магазином. Проект помог мне в этом, так как привел новую аудиторию, — рассказала Стелла. — Но моя личная жизнь, к сожалению, не складывается. А я очень хочу семью и детей! Поэтому пришла на «Пару на миллион» — вдруг здесь повезет встретить своего молодого человека? Участницей «Пары на миллион» стала выпускница «Супермодели по-украински» «Знаю, что такое бедность»: на чем готова экономить Леся Никитюк

Искать пару девушка будет среди 12-ти парней — скромных и сдержанных, сосредоточенных на работе и саморазвитии и совершенно неопытных в плане романтических отношений. Стелла и ее избранник будут не только пытаться найти общий язык, но и проходить испытания, чтобы получить миллион гривен. А еще — меняться и учиться новому.

— Также я пришла сюда прокачать себя — знаю, насколько обостряются все чувства, эмоции. И хотя мне помог опыт участия в романтическом реалити, «Пара на миллион» — это другой, очень крутой и драйвовый проект, — призналась участница.