В тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 Неизданное 1 ты увидишь самые яркие, смешные и необычные моменты, которые не вошли в сезон. Снимать в этом году было трудно, ведь из-за СOVID-2019 путешествия по миру стали практически невозможными. Но не для команды Орел и Решка! Смотри в неизданном, как изменились реалии для туристов в связи с карантинными ограничениями. Теперь даже в эфиопской глуши дезинфицируют все, от рук до автомобилей!

Команда проекта посетила 13 стран. Где-то из ждал комендантский час, а где-то – опустевшие без туристов достопримечательности. Они посетили самые интересные места в Турции, о которых может не знать обычный турист. Побывали в Мексике и сыграли в футбол майя. Не пропусти! Все самое интересное приберегли для тебя в тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 Неизданное 1

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