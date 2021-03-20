Video: Самый дорогостоящий облом Турции и футбол майя. Орел и Решка. Чудеса света 2021. Неизданное 1

Смотрите онлайн Орел и решка Чудеса света 2021 Неизданное 1 эфир от 20.03.2021. Новый выпуск Орла и решки Чудеса света 2021 Неизданное 1 на Новом канале
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20 марта

Самый дорогостоящий облом Турции и футбол майя. Орел и Решка. Чудеса света 2021. Неизданное 1

В тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 Неизданное 1 ты увидишь самые яркие, смешные и необычные моменты, которые не вошли в сезон. Снимать в этом году было трудно, ведь из-за СOVID-2019 путешествия по миру стали практически невозможными. Но не для команды Орел и Решка! Смотри в неизданном, как изменились реалии для туристов в связи с карантинными ограничениями. Теперь даже в эфиопской глуши дезинфицируют все, от рук до автомобилей!

Команда проекта посетила 13 стран. Где-то из ждал комендантский час, а где-то – опустевшие без туристов достопримечательности. Они посетили самые интересные места в Турции, о которых может не знать обычный турист. Побывали в Мексике и сыграли в футбол майя. Не пропусти! Все самое интересное приберегли для тебя в тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 Неизданное 1

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Самый дорогостоящий облом Турции и футбол майя. Орел и Решка. Чудеса света 2021. Неизданное 1
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