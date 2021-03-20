Ты смотришь популярное трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 4 от 20.03.2021. Уверены, ты знаешь кто такие мая. Но как релаксировали после тяжелого дня воины древней цивилизации, что они любили есть и как нестандартно боролись против болезней? Все ответы на вопросы ты узнаешь из 4 выпуска Орла и Решки. Чудеса света 2021. На территории современной Мексики проживают потомки майя, которые не забыли традиции своих предков и продолжают воплощать их в жизнь. Так, например, ведущий посетит лакандонов – последнее чистокровное племя мая. Узнай, как наследники коренного населения Мексики сочетают доисторические условия жизни с пристрастием к сладкой воде и чипсам? Увидь это чудо своими глазами – смотри Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 4 от 20.03.2021 на сайте Нового канала.

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