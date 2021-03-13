Если ты влюбился в пейзажи Бразилии, то у нас есть для тебя хорошие новости! Наше путешествие по стране контрастов продолжается! Смотри онлайн новый сезон трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 3 от 13.03.2021. В этот раз ты увидишь новое чудо света – самое большое болото на планете! Это уникальное произведение искусства, автором которого является сама природа! Невероятное количество растений, тысячи видов диких животных, экстрим и взрывные эмоции – все это ты увидишь и почувствуешь в 3 выпуске Орла и решки. Чудеса света 2021! Вместе с ведущими ты отправишься в ночное сафари в поисках ночных жителей Пантанала. Своими глазами ты увидишь огненную реку из зубастиков-кайманов, пятнистую кошку-ягуара в естественной среде обитания и многих других животных. И узнаешь, почему ведущая дрожала от страха! Готов отправиться в путешествие? Тогда включай и смотри Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 3 от 13.03.2021 на сайте Нового канала. Погнали!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон

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