Ола! Готов к новым приключениям? В этот раз мы отправляемся в Бразилию! Смотри свое любимое трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 2 от 06.03.2021 на сайте Нового канала! Если ты думаешь, что знаешь обо всех интересных местах этой страны, то нам есть чем тебя удивить! Как насчет путешествия на самолете над белоснежными склонами пустыни? Если тебя не удивит инопланетный вид этого чуда света, то ошеломит то, что седые дюны соседствуют с лагунами. Во 2 выпуске нового сезона Орла и Решки. Чудеса света 2021 один из ведущих даже решится поплавать в голубом водоеме, прямо в пустыне! А счастливчик с золотой карточкой сможет насладиться сафари на склонах белоснежного великана. Также ведущие познакомятся с гастрономическими диковинками Латинской Америки. Узнайте, как бразильцы делают пирожки, каши и хлеб из растения, которое в сыром виде – сплошной яд! Смотрите онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон

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