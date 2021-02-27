Соскучился по путешествиям и взрывным эмоциям? Твое любимое трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 возвращается! Веселые ведущие, захватывающие путешествия, комические ситуации, а порой и полный трэш! С такими приключениями ты точно не соскучишься! В первом выпуске тебя радушно встретит темпераментный Эквадор. Эта страна – рай для любителей братьев наших меньших: милые пушистики-ламы, ослы, обезьянки и еще много других созданий. Тебя шокируют и гастрономические эксперименты ведущих Орла и Решки 2021. Как насчет заменить традиционную тарелку на застывший кусок лавы, а еще лучше – попробовать мороженое со вкусом морской свинки? Все это проверили на себе ведущие! Предлагаем увидеть это своими глазами – смотри новый сезон Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 1 от 27.02.2021 на сайте Нового канала.

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