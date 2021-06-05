У тебя гора дел, из-за которых не успеваешь насладиться приходом лета? Камон, не о таких горах мы мечтали! Чтобы развеяться, смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 14 от 05.06.2021 на сайте Нового канала. Нас ждут каталонские каникулы, величественные горы, от которых перехватывает дыхание, а не горы дел, за которыми невозможно разглядеть выходные!

В 14 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 ты почувствуешь темпераментный испанский колорит, насладишься архитектурой Каталонии и сможешь почувствовать себя настоящим герцогом. И самое главное: посетишь святыню, которая по посещаемости может посоревноваться с самой «Моной Лизой» в Лувре!

Какие еще сюрпризы приготовило для тебя трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 14 от 05.06.2021? Хватит гадать – смотри прямо сейчас!

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