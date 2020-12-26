Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата 11 выпуск от 26.12.2020 на сайте Нового канала! Прямо сейчас тебя ждет путешествие в уникальное место с многовековой историей, богатым культурным наследием и мистическими тайнами. Пафос – один из красивейших и старейших городов на планете. По легенде именно здесь родилась богиня Афродита и жил оратор Цицерон. Пафос считается элитным курортом на Кипре, поэтому именно сюда приезжают богачи со всего мира.

Кипр часто называют островом ослов. В давние времена единственным способом передвижения на острове была езда на ослах, но с развитием инфраструктуры необходимость в них исчезла. Сейчас ослы живут на фермах и считаются национальными животными Кипра. Куда пойти и что посмотреть в Пафосе? Смотри онлайн в 11 выпуске Орел и Решка. Девчата.

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