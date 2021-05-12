Video: Открой чудеса Островов Зеленого Мыса. Анонс тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» на Новом канале

Смотрите онлайн Орели Решка. Чудеса свету 2021 АНОНС нового сезона на Новом канале
Новый канал / Орел и Решка / Открой чудеса Островов Зеленого Мыса. Анонс тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» на Новом канале
12 мая

Открой чудеса Островов Зеленого Мыса. Анонс тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» на Новом канале

Отправляемся в путешествия каждую субботу в 10:00 с «Орел & Решка. Чудеса света»! Включай Новый канал!

«Орел &. Решка. Чудеса света» — сезон самых неизведанных чудес нашей планеты. Места, которые покажут тебе Антон Зайцев и Василиса Фролова, ведущие тревел-проекта, не отмечены в туристических буклетах и путеводителях. Но они точно стоят того, чтобы о них узнали!

Открой чудеса Островов Зеленого Мыса. Анонс тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» на Новом канале
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