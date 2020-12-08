Прожить уикенд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. За девять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного.

Зрители увидят сразу два новых сезона - «Орел и Решка. Чудеса света» и «Орел и Решка. Девчата». Новые выпуски обещают быть не просто интересными, а очень интересными! И, главное, расскажут зрителям Нового канала о странах, доступных для посещения во время пандемии.

Смотрите каждую субботу в 10:00 на Новом канале