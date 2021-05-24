Отправляемся в путешествия каждую субботу в 10:00 с «Орел & Решка. Чудеса света»! Включай Новый канал!

«Орел &. Решка. Чудеса света» — сезон самых неизведанных чудес нашей планеты. Места, которые покажут тебе Антон Зайцев и Василиса Фролова, ведущие тревел-проекта, не отмечены в туристических буклетах и путеводителях. Но они точно стоят того, чтобы о них узнали!