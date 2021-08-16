Большая премьера нового сезона легендарного тревел-шоу! «Орел&Решка. Земляне» - по субботам в 10:00 на Новом канале!

Новые ведущие, обновленная концепция! Теперь проводники зрителей в мир приключений - Michelle Andrade и Кирилл Макашов. Они будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности о противоположном поле и развенчивать популярные стереотипы, ведь акцент в новом сезоне будет на людях. Не пропустите!