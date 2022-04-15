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«Пришло время отблагодарить Украину»: Michelle Andrade приняла участие в благотворительном гала-вечере в Лиссабоне

Мишель Андраде приняла участие в благотворительном гала-вечере в Лиссабоне

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал) продолжает собирать деньги на нужды украинцев

Когда российские войска начали полномасштабное наступление на Украину, певица Michelle Andrade была в Португалии – туда она прилетела на съемки тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал). Уже почти два месяца артистка помогает украинцам бороться из разных уголков Европы – волонтерит и собирает деньги на нужды армии и переселенцев. На днях Michelle выступила на гала-вечере в Лиссабоне, где собирали средства для украинских детей.

Мишель Андраде приняла участие в благотворительном гала-вечере в Лиссабоне

— Очень рада, что у меня есть возможность участвовать в благотворительных концертах и таким образом поддерживать пострадавших от войны. Украина – наша страна, которая дала нам все, поэтому пришло время отблагодарить и поддержать ее боевой дух! Сейчас миссия каждого артиста – нести свет, заряжать, подбадривать, – отметила Andrade. — На гала-вечере в Лиссабоне я в очередной раз убедилась, что людям нужна музыка, что они хотят потанцевать, немного отдохнуть и поддержать Украину. Все собранные средства будут переданы в фонд Klitschko Foundation на приобретение медикаментов и реанимационного оборудования для украинских детей.

Собрали 50 тысяч евро: Michelle Andrade выступила на благотворительных концертах в поддержку Украины

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Даже за тысячи километров Michelle чувствует единство с украинским народом и не теряет веры в светлое будущее для каждого украинца.

— Особенно ценно, что, находясь в другой стране, я чувствовала себя, как дома: организаторами были украинцы, красили меня украинки, стилистами были тоже украинки. Горжусь нашим народом и верю в победу! – добавила ведущая тревел-шоу на Новом канале.

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