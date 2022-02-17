Бросались камнями: на ведущую «Орла и Решки» Michelle Andrade напали в Аргентине

Певица и ведущая тревел-шоу на Новом канале рассказала об экстремальном начале съемок нового сезона «Землян» в Южной Америке и Африке

В экзотических странах было не только познавательно и весело, но и экстремально. Например, съемки в Аргентине могли закончиться трагически – на команду «Орла и Решки. Земляне» буквально напали местные жители.

— Это произошло с нашей командой в Буэнос-Айресе, в самых больших и опасных трущобах (глухая, густо застроенная, грязная, плохо упорядоченная для жизни часть города, — прим. ред.) под названием Villa 31. Как только туда зашли, у меня сразу все сжалось внутри! — рассказала Michelle Andrade журналу «Отдохни». — Честно, в бразильских трущобах чувствуешь себя гораздо безопаснее!

Michelle Andrade устроила в пустыне пикник с ночевкой

Аргентинцы из трущоб вели себя странно. Не смотрели в глаза, боялись камеры, настороженно общались, хотя ведущая задавала простые бытовые вопросы.

— Там мы встретили банду парней лет 18-20, которые бросались камнями на мосту. Я подошла спросить, зачем они это делают, после чего вышел их главный и одним лишь взглядом дал понять, что нам здесь находиться не стоит, — вспомнила Michelle. – Он был очень агрессивен, начал наезжать! Мы с командой побежали, а парень бросал в нас камни.

Чем закончились приключения Michelle в Аргентине, увидите уже в эту субботу, 19 февраля, с 10:00 на Новом канале.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирилла Макашова каждую субботу в 10:00 на Новом канале! 19 февраля вы увидите сразу два премьерных выпуска — из Перу и Аргентины