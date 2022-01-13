Мамалыга: пошаговый рецепт традиционного молдавского блюда

Популярная певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) помогла молдавской хозяюшке приготовить мамалыгу и поделилась ее рецептом

Мамалыга — национальное молдавское блюдо. Это круто заваренная каша из кукурузной муки. Ее начали готовить сотни лет назад, и стол молдаван до сих пор невозможно представить без мамалыги. В том, насколько это вкусно, убедилась ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» на Новом канале Michelle Andrade во время съемок проекта в Молдове. А еще поделилась рецептом этой каши.

— Настоящую мамалыгу варят в каменной печи. Ее надо постоянно помешивать, чтобы не пригорела. Режут блюдо не ножом, а ниткой — так практичнее. К ножу каша прилипает, а к нитке — нет. Едят ее руками, обмакивая небольшой комочек в натертую брынзу или сметану, — рассказала Michelle.

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Ингредиенты:

кукурузная мука — 400 г;

вода — 1,3 л;

сливочное масло — 2 ст. л.;

брынза — 300 г.

Способ приготовления:

Посолите воду, добавьте сливочное масло и доведите до кипения, после чего уменьшите огонь. Осторожно всыпьте кукурузную муку при помощи сита. Параллельно помешивайте воду деревянной ложкой. Варите кашу 30 минут на среднем огне, чтобы она медленно кипела, постоянно помешивая. После этого уменьшите огонь и оставьте мамалыгу потомиться на 15-20 минут, пока она не загустеет. Все это время не забывайте перемешивать. Когда мамалыга загустеет, выложите ее на доску или большую тарелку. Разрезайте на небольшие кусочки нитью. Подавайте с брынзой или сметаной. Приятного аппетита!

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!