Мамалыга: пошаговый рецепт традиционного молдавского блюда

Мамалыга: рецепт традиционного молдавского блюда
Популярная певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) помогла молдавской хозяюшке приготовить мамалыгу и поделилась ее рецептом
Мамалыга — национальное молдавское блюдо. Это круто заваренная каша из кукурузной муки. Ее начали готовить сотни лет назад, и стол молдаван до сих пор невозможно представить без мамалыги. В том, насколько это вкусно, убедилась ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» на Новом канале Michelle Andrade во время съемок проекта в Молдове. А еще поделилась рецептом этой каши.
— Настоящую мамалыгу варят в каменной печи. Ее надо постоянно помешивать, чтобы не пригорела. Режут блюдо не ножом, а ниткой — так практичнее. К ножу каша прилипает, а к нитке — нет. Едят ее руками, обмакивая небольшой комочек в натертую брынзу или сметану, — рассказала Michelle.
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Ингредиенты:
- кукурузная мука — 400 г;
- вода — 1,3 л;
- сливочное масло — 2 ст. л.;
- брынза — 300 г.
Способ приготовления:
- Посолите воду, добавьте сливочное масло и доведите до кипения, после чего уменьшите огонь. Осторожно всыпьте кукурузную муку при помощи сита. Параллельно помешивайте воду деревянной ложкой.
- Варите кашу 30 минут на среднем огне, чтобы она медленно кипела, постоянно помешивая. После этого уменьшите огонь и оставьте мамалыгу потомиться на 15-20 минут, пока она не загустеет. Все это время не забывайте перемешивать.
- Когда мамалыга загустеет, выложите ее на доску или большую тарелку. Разрезайте на небольшие кусочки нитью. Подавайте с брынзой или сметаной. Приятного аппетита!
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!