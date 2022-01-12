Michelle Andrade рассказала о жуткой ситуации в самолете

Популярная певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) призналась, к чему привело переутомление

Новые страны, экстремальные приключения, незабываемые знакомства — все это неотъемлемая часть работы ведущих тревел-шоу «Орел и Решка» на Новом канале. Как и бессонные ночи, изнурительные перелеты и круглосуточные съемки. О последствиях переутомления рассказала певица и ведущая сезона «Земляне» Michelle Andrade.

Michelle Andrade устроила в пустыне пикник с ночевкой

— Чаще всего, если я прихожу на съемки уставшая, еще могу что-то делать. Но иногда бываю настолько без сил, что когда улыбаюсь, трясутся губы. Летом, когда мы уже возвращались со съемки, у меня что-то случилось с давлением. Проснулась в самолете от того, что без дыхания, — призналась Michelle. — Открываю глаза — все темно, я ничего не вижу. И не могу дышать! В уме начала сама себе говорить: «Дыши! Дыши! Все будет хорошо!» Стало попускать, только когда наконец-то увидела звездочки в иллюминаторе.

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Теперь ведущая тревел-шоу на Новом канале всегда берет с собой в дорогу витамины, которые помогают ее организму справляться с рабочими нагрузками. А еще научилась расслабляться: может послушать музыку, отойти на пять минут, прийти в себя и работать дальше. Бросать «Орел и Решку» Michelle не собирается, ведь как бы ни было тяжело в поездках, оно того стоит.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!