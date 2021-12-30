У входа в дом — череп кита: ведущий «Орла и Решки» Кирилл Макашов познакомился с пе-щерным человеком

Кирилл Макашов из сезона «Земляне» (Новый канал) побывал на уникальном острове — Сокотре

В индийском океане, где-то между сомалийскими пиратами и йеменскими повстанцами затерялся чудо-остров Сокотра. Там растут деревья, из которых сочится драконья кровь, океан кишит гигантскими рыбинами, и все выглядит так, как было до начала времен. Первое тревел-шоу, которое побывало в этом уникальном месте, — «Орел и Решка. Земляне» на Новом канале.

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Ведущие Michelle Andrade и Кирилл Макашов показали не только завораживающую природу, но и пообщались с удивительными людьми. Так, на отдаленном пляже в западной части Сокотры Кирилл встретил, наверное, самого невероятного человека на всем острове. Вместо лестницы у него — череп кита, вместо перил — китовьи ребра. Ведь он — настоящий пещерный человек.

— Абдулла родился в этой пещере, его родители там жили. Ему нравится местная природа, поэтому переезжать он не собирается, — рассказал Кирилл. — Он настолько оторван от цивилизации, что даже не знает, когда родился. И Абдулла такой не один — на Сокотре до сих пор есть люди, которые годы называют примерно так: «Год, когда был большой шторм». Или: «Год, когда ничего из еды не осталось, кроме коз». У них нет календаря, и нет дат, получается. Если надо что-то запланировать, Абдулла приносит палку, ставит ее возле входа, а потом смотрит на нее и вспоминает, что хотел что-то сделать.

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Спит мужчина прямо на пляже, на тонком матрасе. Если не холодно, то укрывается покрывалом, а если холодно — уходит в пещеру.

— Я не знаю, как он тут спит. У меня лопатки моментально продавили камни. Точнее, камни продавили лопатки, — улыбнулся ведущий тревел-шоу на Новом канале. — Там очень твердо. Матрас не спасает.

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В самой пещере пахнет костром, а посреди нее тоже лежат кости. На этот раз — дельфина.

— Вот у вас что стоит в спальне? Комод? Трюмо? А у Абдуллы — скелет друга-дельфина! Кости при входе, кости в пещере, все такое аутентичное. Получается такой дизайн сокотринский. Уникальный, между прочим. Но страшноватый, — подытожил Макашов.

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