Ведущий «Орла и Решки» нашел деревню-призрак, погребенную под песком

Кирилла Макашова из сезона «Земляне» (Новый канал) впечатлила мощь стихии

Пустыня может быть гостеприимной, а может проявить характер и забрать себе то, что хочет. Об этом не понаслышке знают жители Объединенных Арабских Эмиратов, которые научились с ней сосуществовать. Мощь пустыни Руб-эль-Хали эмирати (так называют местных жителей) показали ведущему тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» на Новом канале Кириллу Макашову.

— Руб-эль-Хали занимает две трети ОАЭ, это огромный песчаный монстр. Пустыня никак не смирится с тем, что люди строят посреди нее города и дороги. Она все время пытается вернуть свои владения. И часто побеждает, — рассказал Кирилл. — В 70-ти километрах от Шарджи, немного южнее города Аль-Мадам, есть небольшая деревушка, которую буквально съела пустыня. Выглядит немного жутковато, будто локация в какой-то компьютерной игре.

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Полвека назад эти домики построили для племени аль-кутби — коренных эмирати. Но пустыня сразу дала понять, что им тут не рады. Песок подступал к домам, а в ветреные ночи людям приходилось дежурить, чтобы двери не засыпало. Аль-кутби каждое утро расчищали улицы, выметали из домов песок, который просачивался сквозь малейшие отверстия.

— Они терпели выходки пустыни целых 30 лет, но так и не смогли ее победить. Людям пришлось навсегда покинуть свои дома, — отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале. — Трудно представить, что они ощущали, насколько сложно было все бросить. Тут прекрасно видно, что будет с ОАЭ, если местные жители когда-нибудь перестанут бороться с пустыней.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!