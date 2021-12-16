180 метров над пропастью: ведущий «Орла и Решки» прыгнул с самого высокого моста в Европе

Ведущий сезона «Чудеса света» Антон Зайцев ни секунды не раздумывал перед тем, как сигануть вниз

Напугать высотой Антона Зайцева — ведущего тревел-шоу «Орел и Решка. Чудеса света», свежий сезон которого по субботам показывает Новый канал — сложно. За два года работы над проектом он успел совершить множество экстремальных поступков, среди которых – прыжок с самой высокой площадки для банджи-джампинга — башни Макао (Китай). Так что во время съемок очередного выпуска во Франции Антон не упустил возможность полетать на веревке над каньоном Вердон.

— В комментариях в интернете постоянно пишут: «Верните Птушкина!», «Верните Беднякова!» Но чтобы вернуть кого-то, нужно от кого-то избавиться. Поэтому меня решили сбросить с моста, — пошутил Антон.

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Мост Артуби — самый высокий в Европе, с которого можно прыгнуть с веревкой. Его высота составляет 182 метра — это как три 20-этажки! Желающих сигануть с самого высокого моста в Европе немало, но вот сделать последний шаг хватает духу не всем. Впрочем, это не об Антоне. Он прыгнул в пропасть, не раздумывая.

— Если вы любитель упасть в бездну с веревкой, привязанной к ноге, то вам сюда. Иначе подумайте. Где-то трижды, — отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!