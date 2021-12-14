Убил 25 человек: Michelle Andrade познакомилась с легендарным мафиози

Популярная певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) провела одно из самых необычных интервью в своей жизни

Чтобы узнать, что такое на самом деле сицилийская мафия, продюсеры тревел-шоу «Орел и Решка» на Новом канале сделали невозможное. Они уговорили дать интервью ведущей Michelle Andrade настоящего мафиози из «Коза ностры».

Michelle Andrade переночевала на столетней мельнице

Его зовут Гаспаре Мутоло — один из самых отъявленных сицилийских мафиози, который был правой рукой Сальваторе Риины (главный «крестный отец» «Коза ностры»). По его заказу Гаспаре убивал людей и контролировал весь сицилийский наркотрафик.

— Я родился в военное время, в 40-е, и, чтобы поесть, воровал. Имел счастье и несчастье сидеть в тюрьме с Сальваторе Рииной — главным боссом «Коза ностры», — начал свой рассказ Гаспаре. — Ушел из мафии до того, как Риина слетел с катушек от безнаказанности. И стал сотрудничать с судьями Фальконе и Борселлино.

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Сальваторе Риина — самый жестокий сицилийский мафиози. Он причастен к 150 убийствам, из которых 40 совершил лично. По словам Мутоло, каждый член мафиозной группировки совершал убийства. Лично он лишил жизни около 25 человек.

— Только после интервью я поняла, что разговаривала с убийцей. Первый раз в жизни. И, надеюсь, в последний, — поделилась впечатлениями ведущая тревел-шоу на Новом канале.

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Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!