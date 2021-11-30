Ведущие «Орла и Решки» — о возможном служебном романе: «Контрактом не запрещено»

Блогер Кирилл Макашов и популярная певица Michelle Andrade из сезона «Земляне» (Новый канал) рассказали, какие между ними отношения

Недавно ведущие тревел-шоу «Орел и Решка», которое по выходным показывает Новый канал, Алина Астровская и Антон Лаврентьев поженились. Стоит ли нам рассчитывать на служебный роман других ведущих проекта — блогера Кирилла Макашова и певицы Michelle Andrade?

— Люди из одной сферы лучше понимают друг друга и могут во многих моментах ничего лишний раз не объяснять. Но что касается служебного романа с Кириллом, то нет, — улыбнулась Michelle в интервью журналу «Отдохни». — И не потому, что есть какие-то запреты в контракте. Кирюха – классный друг, хороший пацан, к которому я очень хорошо отношусь. Мы дружим, общаемся и уважаем личную жизнь друг друга.

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Кирилл также отметил, что не рассматривает соведущую как романтический объект. Тем более, что во время съемок «Орла и Решки» они практически не пересекаются.

— Контрактом это не запрещено, но не понимаю, для чего нам служебный роман. Мы практически не видимся — стартовая-финалка-перелетный день, стартовая-финалка-перелетный день. Уж если бы и захотели закрутить роман, все равно практически не виделись бы, — посмеялся ведущий тревел-шоу на Новом канале Кирилл Макашов. — Но, конечно же, даже не думаем об этом — мы друзья.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!